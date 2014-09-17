ЄС закликав бойовиків дотримуватись режиму припинення вогню на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Брюсселі заявила представник глави європейської дипломатії Кетрін Ештон Майя Косьянчич.

За її словами, ЄС продовжує відстежувати ситуацію щодо виконання режиму припинення вогню на Донбасі.

Читайте такожБойовики чинять провокативні обстріли представників ОБСЄ «Ми бачимо повідомлення про обстріли у Донецьку. І ми це засуджуємо. Нам також відомо, що декілька днів тому був випадок у місті, свідками якого були спостерігачі від ОБСЄ, і вони повинні були залишити (місто). У цьому контексті ми закликаємо всі сторони повністю виконувати режим припинення вогню та гарантувати безпеку роботи спостерігачів від ОБСЄ», - заявила Косьянчич.

Читайте такожРосійські війська і бойовики обстріляли позиції силовиків біля 6 населених пунктівЯк повідомляв УНІАН, 5 вересня учасники тристоронньої контактної групи в Мінську досягли домовленості про режим припинення вогню.

Президент України Петро Порошенко віддав наказ начальникові Генштабу ЗСУ припинити вогонь в зоні АТО, починаючи з 18.00 5 вересня.

Однак терористи і російська армія порушують перемир'я.