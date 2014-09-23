У Польщі починаються масштабні навчання НАТО

У них будуть задіяні близько 12,5 тис. солдатів, з них 750 - з Естонії, Великобританії, Канади, Литви, Нідерландів, Чехії, Угорщини і США, повідомило міністерство оборони у Варшаві, повідомляє zn.ua.

Читайте такожНАТО призупиняє всю співпрацю з РосієюНавчання "Анаконда" будуть проводитися з 24 вересня по 3 жовтня. Метою військовослужбовців є відпрацювання швидкої дислокації військ в екстреному випадку.

Ці маневри є "постійним компонентом програми навчання" військовослужбовців НАТО і проводяться кожні 2 роки з 2006 року, говориться в повідомленні польського відомства.