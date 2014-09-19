Україна, Литва і Польща підписали угоду про створення спільної військової частини

Сьогодні у Варшаві було підписано угоду між Литвою, Польщею та Україною про створення спільної військової частини LITPOLUKRBRIG.

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Відомо, що від України в спільну бригаду увійдуть бійці 80-ї окремої аеромобільної бригади Збройних сил України. Українські, литовські та польські військові будуть брати участь у спільних навчаннях, а пізніше разом брати участь в операціях, повідомляє РБК-Україна.

Технічна документація буде розроблена протягом двох років, після закінчення цього терміну бригада повинна бути повною оперативної готовності.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України в своєму розпорядженні уряду № 732 від 9 липня 2014 р. доручив міністру оборони України Валерію Гелетею підписати угоди між Україною, Литвою і Польщею про створення спільної військової частини.