У Європі в рамках спецоперації арештовано понад 1000 злочинців

Співробітники Європолу - поліцейської служби Євросоюзу - в ході операції проти організованої злочинності затримали більше тисячі осіб, повідомляє радіо "Свобода". Як заявив директор Європолу Роб Уейнрайт, це була найбільша операція проти організованої злочинності, яка коли-небудь проводилася у Європі.

Читайте такожЕксперти Європейської комісії зустрілися з українськими правоохоронцямиВона була спрямована проти всіх видів злочинів, у тому числі наркоторгівлі, організації нелегальної імміграції, податкових порушень, підробки грошей, крадіжок.

Як заявив Роб Вейнрайт, операція завдала "найсильніший удар по всій кримінальної інфраструктурі Європи".

Директор Європолу повідомив, що в результаті вжитих заходів вдалося врятувати 30 дітей з Румунії, які могли стати жертвами торгівлі людьми. Крім того, за його словами, було конфісковано значну кількість наркотиків, в тому числі сотні кілограмів героїну і кокаїну.