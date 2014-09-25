Прем’єр Іраку: ісламісти готують теракти у метро США і Франції
Прем’єр-міністр Іраку Хайдар аль-Абаді заявляє, що отримав «достовірний» звіт про плани бойовиків «Ісламської держави» вчинити атаки у метро Парижа та США.
У кулуарах сесії Генасамблеї ООН Хайдар аль-Абаді сказав, що отримав це повідомлення 25 вересня з Багдада, передає радіо "Свобода".
Читайте такожОбама заявив про відмову від військової операції в Іраку«Сьогодні, коли я тут, я отримав надійне повідомлення з Багдаду, де було заарештовано кількох екстремістів, і ця мережа планує вчинити атаки поза межами Іраку», – сказав Хайдар аль-Абаді американський журналістам.
Ця інформація не може бути негайно перевірена владою Франції та США.
Агентство Reuters, з посиланням на джерело у вищому керівництві США, повідомляє, що наразі Вашингтон немає ніяких доказів заяв Хайдара аль-Абаді.
Заява іракського прем’єра з’явилася у час, коли сили коаліції під керівництвом США проводять авіаудари по позиціях «Ісламської держави» в Іраку та Сирії.