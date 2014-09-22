Понад 300 іракських військових загинули при хіматаці бойовиків "Ісламської держави"

Поруч з містом Фаллуджа, розташованому в 57 кілометрах від Багдада, бойовики «Ісламської держави»застосували хімічну зброю проти військових іракської армії. В результаті загинули понад 300 осіб. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на World Bulletin.

Ісламісти використовували хлорний газ проти 400 військових, які перебували в облозі в населеному пункті Саклавійє, недалеко від міста Фаллуджа.

Читайте такожВ Іраку ісламісти відрубали голову американському журналістові

Генерал-майор іракської армії Насир ель-Ганнам, як повідомляє видання, звинуватив у події армійське керівництво. «Командування несе відповідальність за кров, яку проливають наші солдати. Вони потрапляють у руки терористів через помилки керівників», - заявив він.