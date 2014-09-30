За останні 40 років у світі стало вдвічі менше диких тварин

Чисельність популяцій диких тварин у світі за 40 років скоротилася більше ніж у два рази, говориться в новому дослідженні Всесвітнього фонду природи.

За даними організації, втрати виявилися набагато масштабнішими, ніж вважалося до цього: значно зменшилася кількість диких ссавців, птахів, рептилій і риб, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

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За даними дослідників, зменшення чисельності популяцій диких тварин пов'язане з діяльністю людини, яка часто призводить до руйнування ареалів існування диких тварин.

Зокрема, згідно з доповіддю фонду, значно скоротилося число лісових слонів в Африці і морських черепах.