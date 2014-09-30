За останні 40 років у світі стало вдвічі менше диких тварин
11:43, 30 вересня 2014Світ
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Значно зменшилася кількість диких ссавців, птахів, рептилій і риб.
REUTERS
Чисельність популяцій диких тварин у світі за 40 років скоротилася більше ніж у два рази, говориться в новому дослідженні Всесвітнього фонду природи.
За даними організації, втрати виявилися набагато масштабнішими, ніж вважалося до цього: значно зменшилася кількість диких ссавців, птахів, рептилій і риб, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
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За даними дослідників, зменшення чисельності популяцій диких тварин пов'язане з діяльністю людини, яка часто призводить до руйнування ареалів існування диких тварин.
Зокрема, згідно з доповіддю фонду, значно скоротилося число лісових слонів в Африці і морських черепах.
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