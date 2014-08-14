ВР ухвалила закон про безкоштовну ідентифікацію та реєстрацію тварин

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 233 народних депутатів із 294, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом встановлюється, що для забезпечення ідентифікації і реєстрації тварин, які утримуються і розводяться у господарствах населення, надається державна підтримка, тобто ці роботи здійснюються для фізичних осіб безкоштовно.

Крім того, документом уточнюються деякі термінологічні визначення ("господарство", "ідентифікаційний номер"), а також нові терміни ("власник", "утримувач", "адміністратор Єдиного державного реєстру тварин"); визначаються права та обов’язки юридичних, фізичних осіб та адміністратора Єдиного державного реєстру; встановлюється порядок переміщення тварин, шляхи фінансування робіт з ідентифікації та реєстрації тварин тощо.