Генерал Власов, який застрелився у Москві, залишив передсмертну записку

Виконуючий обов`язки начальника служби розквартировування і облаштування генерал-полковник Віктор Власов, який застрелився у своєму робочому кабінеті 21 лютого, залишив передсмертну записку. Як написала в середу "Независимая газета", про це стало "напевно відомо" джерелу видання в Міноборони РФ, яке побажало зберегти анонімність .

При цьому про зміст записки поки відомо лише дуже вузькому колу осіб.

За даними газети, документ знаходиться у військово-слідчому управлінні при Головній військовій прокуратурі. Саме на підставі записки і було заведено кримінальну справу за статтею 110 КК РФ ("Доведення до самогубства").

В даний час проводяться слідчі дії, опитуються свідки, у тому числі і з найближчого оточення міністра оборони Росії Анатолія Сердюкова. Як повідомлялося раніше, саме можлива бесіда з главою оборонного відомства могла стати причиною того, що Власов напередодні самогубства прийшов додому в украй пригніченому стані.

При цьому серед генералітету вже сформувалася стійка думка, що саме активні дії радників і висуванців з числа земляків глави військового відомства стали головним спонукальним мотивом суїциду Власова, пише "НГ".

Лента.ру