У Костромі знайшли свіжі могили російських десантників

Надгробки солдат з'явилися на алеї, де ховають загиблих в гарячих точках, повідомив російський журналіст Андрій Мальгін у себе в Живому журналі, посилаючись на інформацію РБК.

Російські журналісти знайшли в Костромі чотири свіжі могили російських десантників 331-го гвардійського полку ПДВ.

Першого загиблого російського військового цієї частині - Сергія Селезньова - поховали ще 2 вересня. У військкоматі місцевим журналістам розповіли, що солдат загинув під час навчань нібито в Ростовській області.

Інформацію про загибель ще одного десантника з Костромської області - Андрія Пилипчука - підтвердила його родичка. Втім, обставини його смерті залишаються невідомими, а близькі солдата з журналістами спілкуватися відмовляються.

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У публікації зазначається, що в адміністрації костромського кладовища повідомили, що ще принаймні три російських десантники загинули під час боїв на території України.

На алеї, де зазвичай ховають загиблих в гарячих точках, знаходяться могили 26-річного Сергія Герасимова, 32-річного Олексія Касьянова і 27-річного Євгена Каменєва. Якщо вірити датам на надгробках, солдати загинули 24, 25 серпня і 3 вересня.

Дружина товариша загиблого Герасимова розповідає, що солдат служив у розвідувальному взводі 331-го полку за контрактом. Жінка додає, що десантники РФ дійсно воюють в Україні.

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"Вони кажуть: "Так ми були в Україні", - розповіла журналістам дружина солдата, яка не побажала називати свого імені.

Вона досі чекає свого чоловіка. Родичі військових стверджують, що в Ростовську область відправили щонайменше цілий батальйон - близько 400-500 бійців.