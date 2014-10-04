У Латвії проходять парламентські вибори

Вранці в суботу, 4 жовтня, в Латвії почалися парламентські вибори. Взяти участь у голосуванні мають 1,5 мільйона виборців, повідомляє «Німецька хвиля» з посиланням на агентство dpa.

На сто місць у парламенті претендують кандидати від 13 політичних партій і об'єднань. Перші підсумки голосування, як очікується, будуть оприлюднені в ніч на неділю. За прогнозами, жодна з 13 партій не зможе отримати абсолютної більшості.

З усіх партій, що беруть участь у виборах, чотири в даний час представлені в парламенті: правляча "Єдність", " Союз "зелених" і селян, а також національне об'єднання "Все для Латвії! - Вітчизні і Свободі/ДННЛ" і Соціал-демократична партія "Згода".

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Напередодні виборів соціологи зазначали, що фаворитом перегонів є "Згода". Згідно з опитуваннями, які проводили соціологи "Latvijas fakti", за "Згоду" голоси готові віддати 17,4% виборців, партію "Єдність" - 13%, " Союз "зелених" і селян - 10,5%, за нацоб'єднання - 8,3%.

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