У Гонконзі демонстранти погодилися розібрати частину барикад, але продовжать акції протесту

Як передає Радіо Свобода, у той же день поліція попередила, що вживе необхідних заходів для очищення вулиці від протестувальників перед початком робочого тижня 6 жовтня.

Представники Федерації студентів, яка очолила масові акції протесту в Гонконзі, заявили, що підуть на переговори з владою про політичні реформи. При цьому вони повідомили про готовність продовжити акції протесту.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на неділю в Гонконзі відбулися сутички між маніфестантами і правоохоронцями, проти активістів застосували перцевий газ і кийки.

Учасники виступів, що почалися в кінці вересня, вимагають проведення в 2017 році в Гонконгу прямих виборів глави адміністрації, якого досі призначала підконтрольна Пекіну колегія вибірників.