Переговори в Гонконзі під загрозою зриву, є перші постраждалі (фоторепортаж)
18:06, 03 жовтня 2014Світ
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Лідери масової акції протесту в Гонконзі загрожують бойкотувати переговори з владою після серії нападів на демонстрантів з боку агресивно налаштованих опонентів.
REUTERS
Зокрема, у торговельному районі Мон-Кок організовані групи молодих людей зірвали намети протестувальників і почали бійку, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Поліцейським вдалося розняти учасників бійки, взявшись за руки і збудувавши таким чином живий ланцюг між протиборчими таборами.
Читайте такожУ Гонконзі з’явився свій "Антимайдан"Лідери протестного руху вважають, що за організованими нападами стоять представники влади, і заявляють, що надалі уряд має утриматися від подібних нападів, інакше переговори не відбудуться.
Нагадаємо, вчора глава адміністрація Гонконгу Лян Чженьїн заявив, що не піде у відставку. Ситуація продовжує загострюватися.
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