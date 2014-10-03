Переговори в Гонконзі під загрозою зриву, є перші постраждалі (фоторепортаж)

Зокрема, у торговельному районі Мон-Кок організовані групи молодих людей зірвали намети протестувальників і почали бійку, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Поліцейським вдалося розняти учасників бійки, взявшись за руки і збудувавши таким чином живий ланцюг між протиборчими таборами.

Читайте такожУ Гонконзі з’явився свій "Антимайдан"Лідери протестного руху вважають, що за організованими нападами стоять представники влади, і заявляють, що надалі уряд має утриматися від подібних нападів, інакше переговори не відбудуться.

Нагадаємо, вчора глава адміністрація Гонконгу Лян Чженьїн заявив, що не піде у відставку. Ситуація продовжує загострюватися.