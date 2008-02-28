Дебати Клінтон і Обами виявилися популярнішими за війну в Іраку

Дебати кандидатів у президенти США від Демократичної партії Барака Обами і Хілларі Клінтон, показані в ефірі MSNBC 26 лютого, стали найбільш рейтинговою програмою цього телеканалу за останні 11 років.

У прес-релізі, поширеному MSNBC в середу, йдеться, що за дискусією претендентів на Білий дім в прямому ефірі телеканалу стежили 7,8 мільйона глядачів. Зустріч Обами і Клінтон привернула більше глядачів, ніж спецвипуск новин 19 березня 2003 року, коли США почали військову кампанію в Іраку. Тоді MSNBC дивилися лише 3,7 мільйона глядачів.

Єдиною програмою американського телебачення, яка увечері 26 лютого зібрала аудиторію більшу, ніж дебати Клінтон-Обами, виявилася "American Idol" (американська "Фабрика зірок") на телеканалі Fox.

Лента.ру