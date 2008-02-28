Дебати Клінтон і Обами виявилися популярнішими за війну в Іраку
08:18, 28 лютого 2008Світ
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Але менш популярними ніж "фабрика зірок”
|Фото Reuters
У прес-релізі, поширеному MSNBC в середу, йдеться, що за дискусією претендентів на Білий дім в прямому ефірі телеканалу стежили 7,8 мільйона глядачів. Зустріч Обами і Клінтон привернула більше глядачів, ніж спецвипуск новин 19 березня 2003 року, коли США почали військову кампанію в Іраку. Тоді MSNBC дивилися лише 3,7 мільйона глядачів.
Єдиною програмою американського телебачення, яка увечері 26 лютого зібрала аудиторію більшу, ніж дебати Клінтон-Обами, виявилася "American Idol" (американська "Фабрика зірок") на телеканалі Fox.
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