На похорон Патаркацишвілі приїдуть Абрамович і Луговий

У Тбілісі сьогодні відбудеться похорон опозиційного грузинського політика і мільярдера Бадрі Патаркацишвілі.

У заяві сім`ї бізнесмена сказано, що Б.Патаркацишвілі буде похований на подвір’ї будинку "Аркадія" - колишнього тбіліського Палацу одружень, який бізнесмен придбав кілька років тому, повідомляє NEWSru.

Згідно з інформацією з оточення Б.Патаркацишвілі, на похорон бізнесмена в Тбілісі чекають прибуття президента Ізраїлю Шимона ПЕРЕСА, який особисто був знайомий з покійним. У грузинську столицю також приїдуть друзі та бізнес-партнери Б.Патаркацишвілі - Роман АБРАМОВИЧ і депутат Держдуми РФ Андрій ЛУГОВИЙ.

Очікується приїзд братів конгресмена і кандидата в президенти США Хіларі КЛІНТОН, які мали тісні ділові стосунки з Б.Патаркацишвілі.

Як повідомлялося, грузинський бізнесмен помер 12 лютого в своєму будинку в місті Лезерхед у графстві Суррей поблизу Лондона. За попередніми даними, причиною раптової смерті 52-річного мільярдера стала ішемічна хвороба серця.

Слідчі органи Великобританії, що проводили дізнання, 25 лютого передали тіло Б.Патаркацишвілі його родичам.

Б.Патаркацишвілі посів третє місце на позачергових президентських виборах у Грузії 5 січня 2008 року, набравши 7,1% голосів виборців.

Влада Грузії звинувачувала його в спробі організації державного перевороту. Проти нього було порушено кримінальну справу, сам бізнесмен був оголошений у розшук по лінії Інтерполу.

За неофіційними даними, багатство Б.Патаркацишвілі становило близько 12 млрд. доларів – він був одним з найбагатших людей Грузії. За повідомленнями грузинських ЗМІ, своє майно він заповідав дружині і двом дочкам. У Б.Патаркацишвілі був також позашлюбний син.