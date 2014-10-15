У Франції вводять контроль пасажирів рейсів із країн, уражених Еболою

Французька влада вводить медичний контроль пасажирів рейсів, що прибувають з країн, уражених лихоманкою Ебола. Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на заяву Єлисейського палацу.

"Франсуа Олланд повідомив, що Франція вводить засоби контролю авіарейсів, що прибувають з ураженої вірусом зони", - сказано в комюніке, поширеному за підсумками відеоконференції лідерів Франції, Німеччини, Великобританії, Італії та США.

Президент Франції також повідомив, що Париж задовольнив запит гвінейської влади на створення нових лікувальних центрів для хворих вірусом Ебола. Раніше французька влада сприяла відкриттю такого центру в Масенте.

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Говорячи про епідемію, лідери п'яти країн заявили про повну солідарність із постраждалими державами і закликали до мобілізації міжнародного співтовариства і ЄС при співробітництві з ООН, ВООЗ та владою постраждалих країн.

За останньою інформацією ВООЗ, число заражених вірусом геморагічної лихоманки Ебола в даний час складає 9814 осіб, близько 4,5 тисячі померли, при цьому в даний час зафіксовано зростання поширення вірусу в нових районах Сьєрра-Леоне і Гвінеї. У вівторок представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявив, що якщо найближчим часом вірус не буде зупинений, число інфікованих досягне піку в 10 тисяч осіб. Ефективної вакцини проти вірусу поки не існує.