Вперше в історії США кожен сотий громадянин сидить за гратами

В даний час у в`язницях і слідчих ізоляторах Сполучених Штатів міститься майже один відсоток громадян країни. Така кількість увязнених відмічена вперше в історії.

Тим самим Сполучені Штати є лідером в розвитку пенітенціарної системи. З іншого боку, непосильне навантаження на бюджет в плані утримання такого числа в`язнів примушує власті випускати на волю або зовсім залишати на волі тих, хто скоїв легкі злочини.

Статистика свідчить, що на початок 2008 року в ув`язненні знаходилися 2 мільйони 319 тисяч 258 американців або 0,991 відсотка від загального числа громадян. За 2007 рік кількість увязнених зросла в 36 штатах.

Додамо, що в Китаї з його більш ніж мільярдним населенням кількість увязнених обчислюється півтора мільйонами. У Росії ж на 100 тисяч жителів - 628 увязнених.

Крім того, Сполучені Штати залишаються одним з лідерів за кількістю смертних вироків. За даними правозахисної організації Amnesty International, в 2006 році в країні було страчено 53 злочинці. Більше страчених було тільки в Китаї, Ірані, Пакистані, Іраку і Судані.

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