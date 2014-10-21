Сікорський заявив, що сприйняв як сюрреалізм слова Путіна про поділ України Польщею та РФ

Глава польського Сейму Радослав Сікорський назвав "історичною алюзією" слова нинішнього президента Росії Володимира Путіна про можливий поділ території України спільно з Польщею, котрі він озвучив під час розмови з польським екс-прем'єром Дональдом Туском у лютому 2008 року.

Про це він сказав в інтерв'ю Gazeta Wyborcza.

Читайте такожСікорський розізлив журналістів відмовою коментувати розмову Путіна і Туска щодо розподілу України

"Слово "пропозиція" є надмірною інтерпретацією. Мали прозвучати слова, які тоді можна було сприйняти як історичну алюзію або сумний жарт. Зрештою, Президент Путін схожою мовою розмовляє з багатьма лідерами Європи та світу, наприклад, коли недавно говорив главі Єврокомісії Баррозу, що за два тижні може взяти Київ", - сказав Сікорський, коментуючи своє інтерв'ю Politico Magazine.

У ньому, згідно опублікованих цитат, Сікорський сказав, що Путін пропонував Туску взяти участь у поділі України.

Політик, котрий очолював польське МЗС останні майже сім років, зазначив, що тоді сприйняв ці слова як "сюрреалізм", зауваживши, що іншого значення вони набули після публічних декларацій Путіна про "штучність" Української держави на саміті НАТО у Бухаресті у 2008 році, російсько-грузинської війни у тому ж році та анексії Криму у березні 2014 року.

Міністр підтвердив, що не був свідком розмови Туска з Путіним, на якій прозвучали слова про можливий поділ України, зауваживши, що отримав інформацію, що власне такі тези на ній озвучувались.

Сікорський теж сказав, що немає претензій до журналіста, котрий брав у нього інтерв'ю для Politico Magazine, але зауважив, що авторизація дозволила би уникнути публікації моментів, де сторони могли не до кінця правильно зрозуміти один одного.

Серед них екс-міністр назвав тезу, що розмова Путіна з Туском записувалася, зауваживши, що він не мав жодної інформації в цій справі.

Читайте такожСікорський спростував заяву про пропозицію Путіна поділити Україну

Глава Сейму також запевнив, що представники польської влади ніколи би не брали участь в поділі територій інших держав, нагадавши, що сама Польща неодноразово страждала від таких ситуацій, а також зробила відповідні висновки з власного досвіду, коли зайняла частину Чехословаччини у 1938 році.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Сікорський на прес-конференції відмовився відповідати на питання журналістів про обставини розмови Путіна з Туском, на якій було озвучено ідею спільного поділу України Польщею та Росією. На своєму Twitter він називав "надмірною інтерпретацією" частину його тез висловлених в інтерв'ю для Politico Magazine.

Сікорський в опублікованому виданням розмові говорив, що поділ української території став однією із перших тем, котрі обговорив Путін Туском під час зустрічі у Москві у лютому 2008 року.