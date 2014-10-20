Росія пропонувала Польщі розділити територію України - Сікорський

Про це сказав екс-міністр закордонних справ Польщі, котрий супроводжував Туска під час цього візиту, Радослав Сікорський в інтерв`ю Politico Magazine.

”Це була одна з перших речей, котрі Путін сказав главі уряду Дональду Туску, коли він відвідував Москву. Він продовжував говорити, що Україна - це штучна країна, та що Львів - це польське місто, то чому б нам разом це якось не вирішити?”, - сказав Сікорський, котрий з жовтня займає посаду глави польського Сейму.

”Він хотів, аби ми стали учасниками цього поділу України”, - відзначив Сікорський, зазначаючи, що такі сигнали російська сторона надсилала полякам та хотіла, аби Польща теж ввела свої війську на українську територію.

Політик, котрий очолював польське МЗС з 2007 року, відзначив, що Польща завжди відкидала такого типу пропозиції.

Сікорський також висловив думку, що ще понад 6 років тому назад Путін почав планувати агресію проти України та прораховувати, які регіони України йому буде вигідно захопити, а які - ні.

За його даними, Кремль вважав вигідною анексію Запорізької, Дніпропетровської та Одеської області та невигідним приєднання Донбасу, частину якого зараз контролюють проросійські бойовики.

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Як повідомляв УНІАН, РФ у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Спочатку РФ поставляла важке озброєння терористам у Луганській і Донецькій областях, а в серпні – практично відкрито ввела на Донбас свої регулярні війська.

За даними ООН, з середини квітня по 6 жовтня на сході України загинуло щонайменше 3 тис. 660 осіб, близько 9 тисяч було поранено. За офіційними даними, майже 400 тисяч осіб було змушені покинути свої домівки.