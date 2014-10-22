Кількість загиблих від лихоманки Ебола виросло на 300 осіб за 5 днів

Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров`я.

Згідно з оприлюдненими в середу даними, від лихоманки Ебола в цих трьох країнах померли 4868 чоловік з 9911 заражених, що на 300 осіб більше, ніж було в п`ятницю. Раніше повідомлялося про 4546 жертви і трохи більше 9 тисяч заражених.

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