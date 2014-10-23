Казахстан ратифікував договір про добросусідство з Росією

Метою договору є зміцнення казахстансько-російського стратегічного партнерства і взаємовигідного співробітництва у політичній, торговельно-економічній, науково-технічній, енергетичній, транзитно-транспортній, екологічній, гуманітарній, культурній і інших галузях, повідомляють "Новини-Казахстан".

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"Сторони розвивають взаємодію один з одним як рівноправні і суверенні держави на основі взаємної довіри, стратегічного партнерства і всебічного співробітництва. Згідно з угодою, сторони не будуть брати участь у будь-яких блоках або союзах, спрямованих проти будь-якої з них, а також не будуть надавати допомогу третім державам при виникненні збройних конфліктів між цими державами і іншою стороною", - йдеться у висновку.

Сторони сприяють зміцненню Митного союзу і Єдиного економічного простору в цілях поглиблення євразійської інтеграції на принципах рівноправності, добровільності та взаємної вигоди без обмеження політичного суверенітету.