Казахстан не бачить в УА України з ЄС перешкод для співпраці

Про це заявив президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Мінську, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

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Президент Казахстану зазначив, що його країна налаштована на розвиток двостороннього співробітництва з Україною.

Петро Порошенко, у свою чергу, висловив переконання, що українсько-казахські відносини мають великі перспективи у багатьох сферах.

Президент України зазначив, що форма взаємодії і побудови моделі співпраці між Зоною вільної торгівлі України і Євросоюзу, з одного боку, і країнами Митного союзу - з іншого, має зняти всі бар'єри в розвитку торгівельних відносин. "У нас є значний потенціал взаємовідносин в цьому напрямку", - зазначив український президент.