РНБО: Україна готова прийняти гуманітарну допомогу від Казахстану
04:03, 27 серпня 2014Політика
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Україна готова прийняти гуманітарну допомогу від Казахстану для мешканців сходу.
Україна готова прийняти гуманітарну допомогу від Казахстану / УНІАН
Про це в ефірі "Свободи слова" заявив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
За його словами, офіційної інформації про надання з боку Казахстану Київ ще не отримував, проте Україна не відмовиться від гуманітарної допомоги.
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"Якщо про це заявлено, і Казахстан дійсно виявить бажання підтримати Україну, ми не будемо відмовлятися. У будь-якому випадку це буде проводитися під контролем представників Червоного Хреста", - заявив Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, Нурсултан Назарбаєв заявив, що Казахстан готовий надати Україні гуманітарну допомогу під егідою Червоного Хреста
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