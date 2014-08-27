РНБО: Україна готова прийняти гуманітарну допомогу від Казахстану

Про це в ефірі "Свободи слова" заявив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, офіційної інформації про надання з боку Казахстану Київ ще не отримував, проте Україна не відмовиться від гуманітарної допомоги.

Читайте такожКазахстан готовий надати гуманітарну допомогу Донбасу

"Якщо про це заявлено, і Казахстан дійсно виявить бажання підтримати Україну, ми не будемо відмовлятися. У будь-якому випадку це буде проводитися під контролем представників Червоного Хреста", - заявив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, Нурсултан Назарбаєв заявив, що Казахстан готовий надати Україні гуманітарну допомогу під егідою Червоного Хреста