Гендиректор аеропорту "Внуково" і його заступник залишили пости

Як повідомляє прес-служба аеропорту, "у зв'язку з трагічною подією, що сталася в ніч на 21 жовтня, у відставку подали: генеральний директор міжнародного аеропорту "Внуково" Андрій Сергійович Дьяков і заступник генерального директора генерал-лейтенант авіації в запасі Сергій Миколайович Солнцев. Відставка керівників "Внуково" прийнята".

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Змінний директор "Внуково", начальник підрозділу експлуатації аеродрому, провідний інженер-керівник зміни відсторонені від виконання службових обов'язків.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 22 жовтня в московському аеропорту "Внуково" загинув президент найбільшого нафтового концерну Total Крістоф де Маржері. Його літак зіткнувся зі снігоприбиральною машиною. Крім Крістофа де Маржері загинули ще 3 члени екіпажу.