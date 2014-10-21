У Франції порушили справу про ненавмисне вбивство глави Total

На місце аварії літака Falcon в аеропорту Внуково вже прибули співробітники французького посольства, повідомляють РИА Новости.

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У компанії Total офіційно підтвердили загибель Крістофа де Маржері. Крім того, рада директорів проведе екстрену нараду у зв'язку з загибеллю глави компанії.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на вівторок в аеропорту "Внуково" розбився легкомоторний літак Falcon. Загинули 4 людини, у тому числі топ-менеджер нафтової компанії Total Крістоф де Маржері. За фактом аварії російська сторона порушила кримінальну справу.

У свою чергу, у Франції за фактом загибелі Крістофа де Маржері порушили справу за статтею "ненавмисне вбивство", повідомляють французькі ЗМІ. За інформацією видання Direct Matin, справу порушено прокуратурою Парижа. Розслідування доручено слідчому відділу транспортної жандармерії.