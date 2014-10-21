У катастрофі літака з главою «Тотал» у Внуково звинуватили керівництво аеропорту

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив офіційний представник Слідчого комітету Росії Володимир Маркін.

«Вже зараз очевидно, що причиною події став зовсім не страшний, трагічний збіг обставин, як це намагаються піднести представники аеропорту, а злочинне потурання посадовців, які не змогли забезпечити злагодженість дій співробітників аеропорту», - сказав він.

За словами Маркіна, слідство дасть правову оцінку діям керівництва аеропорту «Внуково». Він зазначив, що найближчим часом слідчі вживуть заходи до усунення від службових обов'язків ряду співробітників аеропорту, які можуть перешкодити розслідуванню.

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«Незважаючи на те, що у справі вже з'явилися перші підозрювані, очевидним є і те, що за недбалими діями безпосередніх виконавців стоять, звичайно ж, вищі керівники аеропідприємства, діям і бездіяльності яких у ході розслідування обов'язково буде дана відповідна правова оцінка», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня о 23.57 в аеропорту «Внуково-3» під час зльоту чотиримісний літак «Фалькон-300», що слідував рейсом Москва - Париж, зачепив автомобіль спецтехніки, зайнявся і впав на злітно-посадочну смугу. В результаті аварії троє членів екіпажу і пасажир - президент французької компанії Total Крістоф де Маржері, загинули.

За фактом катастрофи слідчі органи РФ порушили кримінальну справу за ч. 3 ст. 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що призвело з необережності до смерті двох або більше осіб).