Націоналістам у Москві заборонили провести "Русский марш"

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на організатора заходу, лідера руху "Русские" Дмитра Дьомушкіна.

"Ми спеціально подали в мерію заявки на кілька маршрутів, щоб досягти з владою міста компромісного варіанту. Це звичайна практика. Однак цього разу у мерії всі ці маршрути відхилили під приводом того, що ми нібито самі не можемо вибрати той маршрут, який нас влаштовує", - сказав Дьомушкін.

Читайте такожУ Москві націоналісти провели мітинг на підтримку "ДНР" і "ЛНР": вимагали ввести війська в УкраїнуВ московській мерії дана подія не прокоментували.

Націоналісти 21 жовтня подали в мерію Москви заявку на проведення 4 листопада "Русского маршу". В заявці були вказані більше десятка можливих маршрутів ходи, в тому числі Люблінською набережноюй, Бульварним кільцем до проспекту Сахарова, а також в районі метро Цвєтной бульвар і вулиці Трубна.

У Росії регулярно відбувається хода націоналістів під назвою "Русский марш", учасники яких найчастіше виступають проти міграції. Незважаючи на близькість націоналістичної риторики і політики влади, час від часу "марші" забороняють.