У РФ націоналісти подали заявку на проведення «Російського маршу»
Рух російських націоналістів у вівторок подав у мерію Москви заявку на проведення 4 листопада "Російського маршу".
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на лідера російського руху "Русские" Дмитра Дьомушкіна.
"У заявці ми вказали передбачувану кількість учасників заходу в 30 тис. осіб. У марші, якщо його узгодять, крім нашого руху візьмуть участь партія НДП, різні субкультури та громадські організації", - сказав Дьомушкін.
За його словами, у заяві він вказав більше десятка можливих маршрутів ходи, в тому числі Люблінською набережною, Бульварним кільцем до проспекту Сахарова, а також в районі метро Цвєтной бульвар і вулиці Трубна.
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"Нашими гаслами на цей раз стане вимога надання російському народу статусу державотворчого і вимога вжити ефективних заходів проти нелегальної міграції", - заявив Дьомушкін.
За його словами, в даний час Департамент культури Москви розглядає ще одну його заявку на проведення концерту після ходи.
У столичній мерії пояснили, що розглянуть заявку на проведення "Російського маршу" у встановлені законом терміни.