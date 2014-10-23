Ілларіонов: Путін поставив завдання повалити Порошенка до кінця 2015 року

11:18, 23 жовтня 2014
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Внести деструктив у роботу Верховної Ради – головне завдання прокремлівських сил, які нині теж борються за депутатські крісла в українському парламенті.

/ УНІАН

Про це заявив екс-радник Путіна Андрій Ілларіонов, передає "Голос Америки".

За його словами, серед кандидатів до Верховної Ради є чимало прокремлійських тушок, зокрема у складі демократичних сил.

Ілларіонов каже, що Путін поставив завдання створити максимально велику групу депутатів, яка б змогла блокувати роботу Ради. Більше того, він точно називає терміни, який дав Путін для своїх підданих на те, щоб вони скинули Петра Порошенка з президентського крісла – до кінця наступного року.

"Кремль зараз діє хитріше, більш творчо і, звісно, використовує значно більші резерви ресурсів. Замість зелених чоловічків прийшли інші зелені аргументи. І очевидно не в меншій, а значно більшій кількості", – заявив Ілларіонов.

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За його словами, за будь-якого розвитку подій Кремль не залишить спроб дестабілізувати Україну. Він вважає, що вісім місяців путінської агресії продемонстрували, що ЄС та США не спроможні дати відсіч амбіціям Кремля.

"Наступні два роки, а особливо зима і до кінця наступного року, як мені здається, будуть найбільш небезпечними. Тому що в цей час будуть мобілізовані всі можливі і неможливі ресурси для того, щоб закінчити цю програму – програму розвалу незалежної суверенної України", - прогнозує Ілларіонов.

Колишній радник Путіна впевнений, що найбільш сприятливим періодом для втілення своїх планів Володимир Путін вважає наступні два роки - допоки у січні 2017 року Сполучені Штати не матимуть нового президента. Путін щиро вірить, що Барак Обама не зможе завадити загарбницьким амбіціям Москви.

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