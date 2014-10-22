Росія навмисно затримує обмін полоненими, щоб загострити ситуацію в Україні – правозахисниця

Російська правозахисниця, засновниця інтернет-проекту «Вантаж-200 з України до Росії» Олена Васильєва звернулася до українських жінок з проханням бути пильними і не перекривати доріг чи протестувати перед військовими частинами з вимогами повернути з полону їхніх синів і чоловіків, повідомляє Радіо Свобода.

«Будьте мудрішими під час акцій протесту. Пам’ятайте, що всі дії потраплять до російських зомботележурналістів. Це покажуть на російських каналах, ця картинка грає проти українців, проти України. Не від українського президента залежить, що українці в полоні. Росія на чолі «зі злобним карликом» навмисно затримує обмін полонених, щоб розпалити українські жіночі серця», – сказала Васильєва сьогодні у Львові.

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Російська правозахисниця, яка вже другий місяць їздить українськими містами і селами з мирною місією, просить українських матерів і жінок, чиї сини і чоловіки в полоні чи загинули, звернутися з відеозверненнями проти війни до російських матерів, розповісти їм свою сумну історію.

Таким чином можна вплинути на свідомість росіян, які перебувають під «постійним зомбуванням телебачення і вірять у кремлівські дурниці», переконана правозахисниця.

За даними Васильєвої, у конфлікті на території східної України загинули понад 4500 російських військових.

Незалежних підтверджень чи заперечень цих даних з інших джерел наразі немає.