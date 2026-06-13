Під Москвою підірвали колишнього 'міністра держбезпеки ДНР': що відомо

Колишній очільник "МДБ ДНР" Андрій Пінчук вижив, хоча вибух пошкодив його будинок у Підмосков’ї.

У Новій Москві стався замах на колишнього очільника так званого "міністерства державної безпеки ДНР" Андрія Пінчука, який з 2014 року брав участь у російській агресії проти України.

Як повідомляє російський Telegram-канал Mash, інцидент стався в селищі Щапово. Пінчук отримав невідому посилку, відкрив її, а потім прогримів вибух.

Внаслідок детонації було пошкоджено будинок – вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила двері.

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Сам Пінчук вижив, пишуть канали. За його словами, уникнути серйозних наслідків допомогли швидка реакція та броньовані двері будинку.

Хто такий Андрій Пінчук

Андрій Пінчук є колишнім співробітником російських спецслужб. Навесні 2014 року він прибув на окуповану частину Донеччини, де долучився до створення силових структур підконтрольного Кремлю угруповання "ДНР".

У липні 2014 року Пінчук очолив так зване "МДБ ДНР" та відповідав за формування контррозвідувальних і каральних органів псевдореспубліки. Його структура займалася переслідуванням проукраїнських активістів, затриманнями, допитами та боротьбою з противниками окупаційної адміністрації.

Після відставки у 2015 році він повернувся до Росії, де виступав як політичний коментатор і публічно підтримував війну проти України.

Інцидент стався на тлі низки нападів на російських військових та силовиків. Зокрема, 9 червня в Балашисі Московської області внаслідок підриву автомобіля загинув полковник Дамір Давидов, який відповідав за постачання ракетних і артилерійських боєприпасів для російської армії.

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