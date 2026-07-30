Зеленський і Трамп знайшли спільну мову: The Times описало, чим завершилася їхня зустріч

Лідери обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів Patriot, а представники Трампа вперше планують відвідати Київ.

Президент України Володимир Зеленський високо оцінив позитивне ставлення до України після "гарної зустрічі" у Білому домі, де він обговорив плани "оживити" дипломатію, щоб покласти край війні з Росією.

Президент США Дональд Трамп тепло позував для фотографій з українським лідером після годинної розмови, після чого також з’явилися повідомлення, що спеціальні посланці Білого дому з питань миру Стів Віткофф і Джаред Кушнер незабаром здійснять свій перший візит до Києва, пише The Times.

Слідом за Зеленським до Овального кабінету увійшов прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. ЗМІ пишуть, що атмосфера в цей момент могла б виявитися менш привітною після того, як Трамп особисто вичитав ізраїльського прем’єра за обговорення розвідданих, які натякали на те, що США слід відновити удари по Ірану.

Відео дня

Під час візиту до Вашингтона обидва лідери були присутні на похоронах Ліндсі Грема, сенатора від Південної Кароліни, який відстоював інтереси як Ізраїлю, так і України. Але саме Зеленський, судячи з усього, вийшов із більшою кількістю досягнутих цілей, заявляють журналісти.

Повідомляється, що Трампу завжди подобалися "переможці", і Зеленський піднявся в його очах у міру того, як він і його країна довели свою стійкість перед Росією. У короткому дописі в Truth Social американський президент тоді написав, що для нього було "великою честю" зустрітися із Зеленським. "Обговорювалося багато чого. Зустріч пройшла дуже добре", – додав він.

Український президент, у свою чергу, охарактеризував їхню розмову як "дуже хорошу", заявивши, що і він, і Трамп "хочуть зупинити цю війну", але "Путін не хоче".

Наступні рішення

Після зустрічі в Овальному кабінеті та перед переговорами з сенаторами щодо законопроекту імені Грема, який дозволить Трампу посилити санкції проти Росії та покупців її енергоносіїв, Зеленський написав: "Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і просувати мир".

До вечора вівторка сенатори проголосували 86 проти 12 за початок розгляду двопартійного законопроекту про санкції, подолавши його першу процедурну перешкоду. Незабаром Зеленський додав, що обговорив із Трампом ліцензії на виробництво перехоплювачів Patriot та кілька інших ідей, які могли б допомогти. Також лідери говорили про дипломатію та про те, щоб дипломатичний процес був активізований.

У Зеленського була стратегія

Його стратегія, за інформацією ЗМІ, полягала в тому, щоб показати: у США та України є спільний ворог в особі Росії, і переконати Трампа, що вони, по суті, на одному боці. Минулого року Трамп уже почав висловлювати певну критику на адресу Путіна, але не оголосив про підтримку України, прагнучи виступати посередником у завершенні війни.

Коли журналісти на борту Air Force One запитали його про твердження Зеленського, що Росія допомагала Ірану наводити зброю на американців, Трамп заявив: "Що ж, ми з’ясуємо, чи це правда. Я запитаю про це у Путіна. Це не мало великого впливу, бо ми рознесли їх у пух і прах. У Венесуели було все російське обладнання. І як це спрацювало?"

Джон Гербст, колишній посол США в Україні, зазначив: "Зрозуміло, що обидві сторони хотіли підкреслити позитив. Вони говорили про дві головні теми, одна з яких була на порядку денному Зеленського, а інша – на порядку денному Трампа: на порядку денному Зеленського були ліцензійні угоди, а на порядку денному Трампа – мирні переговори".

При цьому Гербст зазначив, що смерть Грема позбавила Україну захисника у Вашингтоні, але поява Лори Лумер важлива для інформування прихильників MAGA, які давно вороже ставилися до аргументів на користь підтримки України.

Покращення відносин між Трампом і Зеленським

Це сталося, за словами Гербста, "головним чином завдяки успіху, якого Україна досягає як на полі бою, так і завдаючи ударів углиб Росії, – те, що й сам Трамп помітив і про що говорив. Очевидно, у Зеленського є козирі, яких, як думав Трамп у лютому минулого року, у нього не було".

Керолайн Лівітт заявила після візитів Зеленського та Нетаньяху, що "обидві зустрічі були позитивними та продуктивними".

Пізніше Зеленський написав, що також зустрівся зі співробітниками оборонної компанії Lockheed Martin, яка виробляє боєприпаси, зокрема ракети для систем Patriot. За його словами, вони обговорили "подальший розвиток нашої співпраці – спільне виробництво та обмін технологіями".

Він додав: "Ми говорили про наші спільні можливості, пов’язані з Patriot та іншими системами. Наші команди вже працюють над конкретними рішеннями, щоб якомога швидше перейти до спільного виробництва та наростити наші можливості щодо захисту життів".

Інші новини про візит Зеленського до США

Раніше УНІАН повідомляв, що Зеленський попросив у Трампа 300 ракет Patriot до зими. Він наголосив, що Україна розраховує отримати ці перехоплювачі, оскільки їхні запаси в Україні майже вичерпані.

Якщо цю проблему не вирішити до зими, російські ракетні удари можуть знищити українські електростанції, позбавивши мільйони українців опалення та спричинивши гуманітарну катастрофу.

Крім того, ми також розповідали про те, як Путін втратив ініціативу у війні. Зокрема, президент України наголосив, що в Україні зараз 500 компаній розробляють технології озброєння, щоб перевершити Росію.

Вас також можуть зацікавити такі новини: