Вдалося врятувати шістьох моряків, ще троє помічені без ознак руху на скелях.

Під час пошуково-рятувальної операції біля чорноморського узбережжя Туреччини знайдені тіла трьох загиблих членів команди затонулого суховантажу Arvin.

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Як повідомляє інформагентство Анадолу, про це заявив губернатор турецької провінції Бартин Сінан Гюнер.

За його словами, вдалося врятувати шістьох моряків, ще троє помічені без ознак руху на скелях. Рятувальники намагаються дістатися до них сушею, зазначив губернатор.

Аварія корабля у Чорному морі: що відомо

Сьогодні, 17 січня, біля берегів Туреччини у Чорному морі затонув суховантаж Arvin. За даними МЗС України, врятовано 5 українців і 1 іноземця, вони госпіталізовані. Пошуки 5 моряків тривають. Раніше МЗС повідомляв, що на борту було 10 українців і 2 іноземці. Двоє людей загинули.

Агентство ТАСС з посиланням на прес-службу Росморрічфлоту повідомило, що на борту судна перебували 12 осіб, двоє з них - громадяни Росії. У відомстві також повідомили, що власником судна є українська компанія Arvin Shipping LTD.

За даними ЗМІ, суховантаж йшов під прапором Палау і перевозив вантажі з Грузії до Болгарії, але через погані погодні умови змінив курс і намагався укритися в порту Бартин.

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Автор: Світлана Закелова