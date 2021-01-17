За даними МЗС, загалом на борту було 10 українців та 2 іноземці. Шестеро осіб врятували, двоє загинули. Пошуково-рятувальна операція щодо 4 моряків триває.

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що на борту затонулого біля берегів Туреччини у Чорному морі судна було 10 українців.

Про це у мікроблозі Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

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«Біля берегів Туреччини затонуло судно Arvin із 10 українцями та 2 іноземцями на борту. 6 осіб врятовані, 2 загинули. Пошуково-рятувальна операція щодо 4 моряків триває. Українські консули вирушили в порт Бартин для надання консульської допомоги. «Гаряча» лінія: +90 539 550 98 98»,- написав він.

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Раніше агентство Анадолу поінформувало, що біля берегів Туреччини у Чорному морі затонув суховантаж Arvin. Екіпаж судна - громадяни України, загалом на борту суховантажу перебувало 13 осіб.

Під час пошуково-рятувальної операції знайдено тіла двох загиблих, вдалося врятувати п'ятьох.

Суховантаж йшов під прапором Палау і перевозив вантажі з Грузії до Болгарії, але через погані погодні умови змінив курс і намагався укритися в порту Бартин.

Агентство ТАСС з посиланням на прес-службу Росморрічфлоту повідомило, що на борту судна перебували 12 осіб, двоє з них - громадяни Росії. Власником судна є українська компанія Arvin Shipping LTD.

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Автор: Світлана Закелова