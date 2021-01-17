У ЗМІ з'явилася непідтверджена інформація про те, що судно належало українській компанії.

При корабельній аварії російського суховантажу ARVIN біля берегів Туреччини загинули щонайменше дві людини.

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Про це повідомляє "Анадолу", посилаючись на місцеві органи влади. Так, в ході пошуково-рятувальної операції вдалося врятувати п'ятьох членів екіпажу судна. Також знайдені тіла двох загиблих.

У район лиха висунулися катери берегової охорони та управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD). Зважаючи на погані погодні умови пошуково-рятувальна операція ускладнена.

У Міноборони Туреччини повідомили, що в операції з порятунку членів команди затонулого російського суховантажу задіяний також фрегат ВМС.

Тим часом Mash повідомляє, що судно "Арвін" насправді належало українській компанії, ходило під прапором Палау, а на борту знаходилися лише два росіянина.

Крах суховантажу в Чорному морі: що відомо

Біля берегів Туреччини в акваторії Чорного моря зазнав аварії російський суховантаж.

Пригода сталася в провінції Бартин. На місці працюють рятувальники, вони шукають 15 членів екіпажу.

Турецькі рятувальники ведуть операцію з порятунку близько 15 членів екіпажу, які імовірно знаходяться на трьох шлюпках. Операція ускладнена погодними умовами.

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Автор: Дмитро Захаров