Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людей.

Жертвами аварії військового вертольота на сході Туреччини стали 11 людей, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомили в Міністерстві національної оборони Туреччини, передає Anadolu.

Міністр нацоборони Туреччини Хулусі Акар повідомив, що за попередніми даними й свідченнями очевидців, аварія сталася через несприятливі погодні умови.

"За фактом аварії вертольота на сході Туреччини буде розпочато розслідування. Точна причина події буде визначена після детального вивчення", - додав він.

Міністр зазначив, що з перших хвилин трагедії відповідні держустанови мобілізували всі сили на пошуково-рятувальні роботи, евакуацію тіл загиблих і поранених.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людей в результаті аварії.

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Раніше повідомлялося, що в результаті падіння вертольота на сході Туреччини дев'ять людей загинули і четверо отримали поранення.

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Автор: Олександр Топчій