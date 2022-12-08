Рупори Кремля не виключають, що серед цих груп людей можуть діяти партизани.

Російська пропаганда відзначилася новим наративом, заявивши, що РФ загрожують етнічні українці та біженці.

В ефірі пропагандистського ток-шоу Ольги Скабєєвої раптом заявили, що ці групи українців "здатні на диверсії". Їх в Росії нібито вже "не десятки і не сотні".

"Я думаю, що на території Росії є достатньо людей, які симпатизують Україні. Якщо взяти, так би мовити, кількість етнічних українців, я думаю, це не десятки та не сотні", – заявив російський професор і генерал-лейтенант запасу Євген Бужинський.

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Скабєєва додала, що і серед українських біженців є люди, здатні на диверсії. "Експерт" з нею погодився.

Війна в Україні та російська пропаганда

Російська пропаганда почала активніше зомбувати росіян від початку повномаштабного вторгненням РФ в Україну. Протягом перших місяців повномасштабної війни російська пропаганда пояснювала вторгнення в Україну термінами "демілітаризація" та "денацифікація". Однак останній не прижився, оскільки росіяни його не розуміли.

Брехню пропагандистів курує Кремль. Нещодавно російським пропагандистам видали нові методички з метою мінімізації негативних настроїв серед мобілізованих. ЗСУ рекомендують називати "бойовиками" та "збройними формуваннями", а мобілізованих заборонено називати "мобіками".

Російські пропагандисти залучили до зомбування свого населення "важку артилерію": екстрасенсів, тарологів та конспірологів. "Експерти" у прямому ефірі федерального каналу переконували росіян, що їхня країна стане "оазисом світла", а України не буде.

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