Прокуратура зацікавилася податками Гантера Байдена, і республіканці подбають, щоб ця справа стала політичною проблемою і для його батька.

Переможець американських виборів Джо Байден займе крісло президента США на тлі кримінального розслідування проти його сина. Це одразу ж створює практичні й етичні виклики для майбутньої адміністрації. І озброює політичних ворогів нового президента США.

Про це пише Bloomberg. Перехідна команда майбутнього американського лідера випустила коротку заяву, в якій зауважила, що тільки дізналася про справу, яку веде прокуратура в штаті Делавер. Однак, анонімні джерела розповіли виданню, що розслідування бізнесу Гантера Байдена ведеться з 2018 року. І цим займається не лише Департамент юстиції, а й Служба внутрішніх доходів.

Читайте такожКаліфорнія зміцнила перемогу Байдена на президентських виборах у СШАУвага слідчих зосереджена на ділових відносинах Байдена-молодшого в Китаї. І його батька справа не зачіпає. Прокуратура США повідомила Гантеру Байдену про розслідування. Цей крок вказує на те, що ситуація переходить до більш агресивної фази, на якій йому сину майбутнього президента США краще звернутися до адвокатів. Департамент юстиції й прокуратура у штаті Делавер відмовилася коментувати справу.

Bloomberg зауважує, що для команди Джо Байдена це несе важливі зміни. Вона більше не зможе просто ігнорувати ситуацію чи применшувати звинувачення в корумпованості Гантера Байдена, про які говорять республіканці. До того ж факт, що розслідування стосується справ Гантера в Китаї, може вплинути на політичний підхід майбутнього президента США до Пекіна.

Деякі конгресмени від Республіканської партії скористалися моментом розкриття факту існування справи проти Байдена-молодшого. Вони закликали Генеральну прокуратуру США призначити спеціального прокурора для розслідувати ситуацію. Це б означало, що проблема буде нависати над президенством Джо Байдена принаймні на початку.

Немає доказів, які б підтверджували твердження Дональда Трампа, що його опонент-демократ брав участь чи отримав вигоду від закордонних справ свого сина. Однак, Байдену буде дедалі важче це заперечувати.

Читайте такожNew York Times: Посадити Трампа за тиск на Україну - погана ідеяЩе до третього листопада Трамп вимагав, щоб Генпрокурор США Вільям Барр почав розслідування проти Джо і Гантера Байденів. Але справа, про яку стало відомо зараз, була відкрита ще до того, як Барр очолив своє відомство в 2019 році.

"Вчора я вперше дізнався, що прокуратура США в Делавері повідомила моєму адвокату про розслідування моїх податкових справ. Я серйозно ставлюся до цього. Але впевнений, що професійний і об'єктивний розгляд справи продемонструє, що я веду свої справи законно й відповідно", - сказав Гантер Байден.

У свою чергу, колишній аудитор Служби внутрішніх доходів США Майк Салліван зауважує, що Департамент юстиції зазвичай не розкриває справ, якщо не впевнений, що може перемогти в суді.

"Жодна урядова служба такого типу не буде робити цього, якщо у неї не буде достатньо інформації, щоб почуватися впевнено. Департамент юстиції не береться за випадкові справи, щоб не мати дурний вигляд", - пояснив експерт.

Наразі не відомо, як далеко зайшло розслідування проти Байдена-молодшого. І чи зіштовхнеться він з офіційними звинуваченнями. Однак, відділення Департаменту юстиції США щодо кримінальних податкових злочинів у 2019 році добивалося обвинувачувального вироку в 97% випадків.

Переслідування Гантера Байдена: що було раніше?

Заклики розслідувати сумнівні бізнес-зв'язки сина Джо Байдена звучали впродовж всієї передбиворчої кампанії в США. Щоправда, тоді республіканці й командта Дональда Трампа вказували саме на співпрацю Гантера Байдена з компанією Burisma в Україні.

В травні 2020 року Комітет Сенату з внутрішньої безпеки підримав рішення про спеціальну повістку для розслідування проти Байдена-молодшого. Зокрема, конгресмени вимагали передачу інформації лобістської компанії Blue Star Strategies, яка працювала на Burisma.

Через кілька місяців після того стало відомо, що в Сенаті готують повістки для колишніх чиновників адміністрації Барака Обами. Зокрема, їх повинні були отримати колишні радники Джо Байдена. Їх збиралися допитати у справі проти сина колишнього віце-президента США.

Зрештою, у вересні республіканці з Комітету Сенату з внутрішньої безпеки опублікували звіт про закордонний бізнес Гантера Байдена. Документ звинувачував сина колишнього віце-президента у створенні потенційного конфлікту інтересів для свого впливового батька. Однак, звіт визнавав, що немає доказів того, що Байден-молодший мав хоч якийсь вплив на політику адміністрації Обами. Також у ньому йшлося, що екс-віце-президент чи його син не порушили закон.

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Переклад: Лесь Димань