Президент США Джо Байден оголосив штат Техас зоною стихійного лиха через наслідки негоди та розпорядився надати штату федеральну допомогу.
Про це повідомляє сайт Білого дому.
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В офіційному повідомленні сказано, що допомога може включати гранти на тимчасове житло і ремонт будинків, недорогі позики для покриття незастрахованого майна та інші програми, що допомагають приватним особам і власникам бізнесу оговтатися від наслідків стихійного лиха.
Федеральне фінансування доступне державним органам влади та відповідним місцевим органам влади, а також деяким приватним некомерційним організаціям на основі пайової участі.
Негода в Техасі
- Снігопади та снігові бурі, що не стихали кілька днів в центральних і південних районах США, залишили без електрики кілька мільйонів людей.
- Найскладніша ситуація зберігається в Техасі, де в умовах мінусових температур були знеструмлені 4 млн житлових будинків і будівель. У штаті почалися перебої з водопостачанням і продовольством.
- З 11 лютого Техас перебуває під впливом аномальних холодів.
- Станом на 19 лютого 2021 року в американських штатах Техас і Луїзіана на тлі морозів почався енергетична криза.
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