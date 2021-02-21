Допомога штату може включати гранти на тимчасове житло та ремонт будинків.

Президент США Джо Байден оголосив штат Техас зоною стихійного лиха через наслідки негоди та розпорядився надати штату федеральну допомогу.

Про це повідомляє сайт Білого дому.

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В офіційному повідомленні сказано, що допомога може включати гранти на тимчасове житло і ремонт будинків, недорогі позики для покриття незастрахованого майна та інші програми, що допомагають приватним особам і власникам бізнесу оговтатися від наслідків стихійного лиха.

Федеральне фінансування доступне державним органам влади та відповідним місцевим органам влади, а також деяким приватним некомерційним організаціям на основі пайової участі.

Негода в Техасі

Снігопади та снігові бурі, що не стихали кілька днів в центральних і південних районах США, залишили без електрики кілька мільйонів людей.

Найскладніша ситуація зберігається в Техасі, де в умовах мінусових температур були знеструмлені 4 млн житлових будинків і будівель. У штаті почалися перебої з водопостачанням і продовольством.

З 11 лютого Техас перебуває під впливом аномальних холодів.

Станом на 19 лютого 2021 року в американських штатах Техас і Луїзіана на тлі морозів почався енергетична криза.

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Автор: УНІАН