Чиновників закликають знайти більше місць для проведення кремацій, оскільки міські морги й крематорії переповнені тілами померлих від коронавірусу.

Друга хвиля пандемії коронавірусу нищить Індію. І лише сьогодні в країні зафіксували 386452 нових випадки. Це рекордний приріст кількості заражень за один день. Також в Індії виявили 3,5 тисяч смертей від COVID-19. 400 з них - у Делі. І для столичної території країни це теж небачений досі показник.

Загальна кількість заражень в Індії, як пише BBC, перевалила за 18 мільйонів. Сьогодні в країну прибула перша партія медичної допомоги від США. Але кисневих балонів й ліжок в лікарнях критично бракує по всій Індії. А родичі хворих на COVID-19 благають про допомогу в соціальних мережах.

Читайте такожУ ВООЗ назвали можливі причини найбільшого спалаху коронавірусу в ІндіїВисокопоставлений офіцер поліції Делі сказав BBC, що людям доводиться спалювати тіла померлих родичів в крематоріях, не призначених для жертв коронавірусу.

"Саме тому ми запропонували створити більше крематоріїв", - сказав поліцейський.

Міністерство охорони здоров'я Індії минулого року опублікувало детальний опис процедури кремації померлих від COVID-19. Потрібно дотримуватися спеціальних запобіжних заходів, щоб уникнути потенційного зараження. Центральний уряд Індії зіштовхнувся з критикую через неефективну боротьбу з пандемією, а також рішенням дозволити проведення великих передвиборчих мітингів й релігійних святкувань впродовж останніх тижнів.

У п'ятницю Верховний суд Індії захистив право громадян виражати своє горе й просити про допомогу в соціальних мережах під час кризи через коронавірус. При цьому, суд застеріг, що дії влади, націлені не дозволити людям це робити, будуть розцінюватися як неповага до суду. Це рішення з'явилося після того, як індійська влада цього тижня попросила Twitter видалити низку повідомлень з критикою уряду.

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Переклад: Лесь Димань