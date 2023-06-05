Де Кроо відмовився коментувати можливі наслідки, якщо ці повідомлення підтвердяться.

Прем'єр Бельгії Олександр де Кроо підтвердив, що доручив провести розслідування на предмет використання переданої Україні зброї бельгійського виробництва учасниками рейду в Бєлгородську область.

"Наше міністерство оборони і його розвідувальні органи почали розслідування і просять надати інформацію, щоб з'ясувати, що саме сталося. Європейську зброю постачають в Україну за умови, що її використовуватимуть на українській території для захисту цієї території. І у нас суворий контроль, щоб переконатися, що це так", - заявив бельгійський прем'єр, пише Reuters.

Де Кроо відмовився коментувати можливі наслідки, якщо ці повідомлення підтвердяться.

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"Ми не повинні забігати вперед. Але ми аналізуємо ситуацію і поставимося до цього дуже серйозно", - сказав прем'єр-міністр.

Інформація про використання бельгійської зброї добровольцями - деталі

Раніше The Washington Post писала, що у російських добровольців, які увійшли область в кінці травня з території України, були гвинтівки виробництва Бельгії, а також зброя і техніка з США і Чехії.

Пізніше стало відомо, що Бельгія звернеться до України з проханням пояснити інформацію про те, що зброю бельгійського виробництва використовували антипутінські збройні формування для рейду на російську Бєлгородську область.