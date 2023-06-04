Уряд країни направить українській владі звернення найближчим часом.

Бельгія звернеться до України з проханням пояснити інформацію про те, що зброю бельгійського виробництва використовували антипутінські збройні формування для рейду на російську Бєлгородську область.

Як повідомило видання Het Laatste Nieuws з посиланням на власні джерела, міністри оборони й закордонних справ Бельгії Людівін Дедондер та Хаджа Лябіб зв'яжуться з українською владою найближчим часом, щоб отримати роз'яснення ситуації.

"Ці поставки призначені для ЗСУ, для захисту української території та населення від російського вторгнення. Це чітко зазначено в документах, що супроводжують кожну поставку", – сказало джерело видання.

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Як додало джерело, ця зброя не призначена для угруповань із внутрішніми російськими інтересами.

Дані про використання західної зброї

Деякий час тому видання The Washington Post повідомило, що бійці "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії", які воюють на боці України, наприкінці травня зайшли в Бєлгородську область і при цьому використовували чотири тактичні транспортні засоби, передані Україні західними партнерами.

В українській відповіли, що західна техніка в російських бійців опинилась як трофей після бойових дій із росіянами.

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