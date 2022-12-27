Перелітні птахи налякали південнокорейських військових, які і так стурбовані через Північну Корею.

Південнокорейські військові підняли за тривогою бойову авіацію та кілька сухопутних підрозділів через появу в небі "північнокорейського безпілотника", який зрештою виявився просто зграєю птахів. Про це повідомив у своєму репортажі Південнокорейський телеканал KBS News.

Після полудня 27 грудня військові радари зафіксували невідомий об'єкт, який летів з боку Північної Кореї в районі острова Канхва. Ціль ідентифікували як безпілотний літальний апарат КНДР.

Оскільки за день до цього північні корейці запустили п'ять дронів у бік Південної Кореї, цього разу південні корейці вирішили знову підняти в повітря винищувачі і вертольоти для перехоплення цілі. Також в боєготовність привели наземні підрозділи і сповістили населення прилеглих територій про можливу небезпеку.

Відео дня

"Однак, коли ми наздогнали і перевірили, чи не дрон це, виявилося, що це не дрон, а зграя птахів", – заявили південнокорейські військові і відзначили, що маленький дрон на радарі важко відрізнити від зграї птахів.

Ситуація на кордоні КНДР і Південної Кореї

Розділений на дві держави Корейський півострів вже більше 70 років залишається однією з найбільш потенційно небезпечних точок на планеті.

Північна Корея регулярно проводить навчальні пуски своїх балістичних ракет, чим щоразу викликає стурбованість сусідніх Південної Кореї і Японії.

Віднедавна почалися провокації КНДР з використанням безпілотників. 26 грудня якраз стався черговий такий інцидент, через який Південна Корея була змушена підняти в повітря бойову авіацію.

Вас також можуть зацікавити новини: