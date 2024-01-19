Більшість членів обох палат Конгресу Сполучених Штатів підтримує продовження масштабної підтримки України. Таку заяву під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі зробив радник віцепрезидента США з питань нацбезпеки Філіп Гордон.
"Зрештою, я думаю, що ми отримаємо допомогу для України, але за кожний день, прожитий без цієї підтримки, ми платимо велику ціну", – наводить його слова "Укрінформ".
За його словами, дискусія точиться не навколо питання, варто чи ні схвалювати допомогу Україні. Більшість у Конгресі США вважає, що це правильний крок, каже Гордон.
Проте ті з законодавців, які зараз блокують ухвалення цього рішення, мають інші пріоритети. Вони повʼзані із безпекою внутрішнього кордону США,
"На них ляже значна відповідальність, якщо вони стоятимуть на шляху того, що насправді є правильним рішенням", – додав Гордон.
Допомога Україні від США: важливі новини
Президент США Джо Байден зустрівся із представниками Конгресу, аби обговорити питання схвалення фінансування для подальшої допомоги України. За підсумками цієї зустрічі він повідомив, що більшість у Конгресі підтримає це рішення. Водночас говорячи про питання щодо того, чи зможе незначна меншість цьому завадити, він наголосив, що це "було б катастрофою".
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що крайній термін схвалення допомоги від США, аби затримка не вплинула на ситуацію на полі бою, – це кінець січня.