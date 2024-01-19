Філіп Гордон наголосив, що насправді дискусія точиться не навколо питання, варто чи ні схвалювати допомогу Україні.

Більшість членів обох палат Конгресу Сполучених Штатів підтримує продовження масштабної підтримки України. Таку заяву під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі зробив радник віцепрезидента США з питань нацбезпеки Філіп Гордон.

"Зрештою, я думаю, що ми отримаємо допомогу для України, але за кожний день, прожитий без цієї підтримки, ми платимо велику ціну", – наводить його слова "Укрінформ".

За його словами, дискусія точиться не навколо питання, варто чи ні схвалювати допомогу Україні. Більшість у Конгресі США вважає, що це правильний крок, каже Гордон.

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Проте ті з законодавців, які зараз блокують ухвалення цього рішення, мають інші пріоритети. Вони повʼзані із безпекою внутрішнього кордону США,

"На них ляже значна відповідальність, якщо вони стоятимуть на шляху того, що насправді є правильним рішенням", – додав Гордон.

Допомога Україні від США: важливі новини

Президент США Джо Байден зустрівся із представниками Конгресу, аби обговорити питання схвалення фінансування для подальшої допомоги України. За підсумками цієї зустрічі він повідомив, що більшість у Конгресі підтримає це рішення. Водночас говорячи про питання щодо того, чи зможе незначна меншість цьому завадити, він наголосив, що це "було б катастрофою".

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що крайній термін схвалення допомоги від США, аби затримка не вплинула на ситуацію на полі бою, – це кінець січня.

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