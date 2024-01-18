Байден висловився про можливість провалу при голосуванні щодо затвердження відповідного пакету допомоги.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що в Конгресі більшість підтримає схвалення фінансування військової допомоги для України, повідомляє "Голос Америки".

Таку заяву американський лідер зробив, відповідаючи на запитання журналістів про свої очікування щодо схвалення законодавцями фінансової та військової підтримки України з боку США після зустрічі з членами Конгресу.

"Я вважаю, що більшість членів Конгресу підтримують допомогу Україні", - сказав Байден.

Відео дня

Він також висловився про можливість провалу при голосуванні щодо затвердження відповідного пакету допомоги.

"Питання - чи зможе незначна меншість заблокувати його, що було б катастрофою", - додав Байден.

Сенат США може розглянути фінансування допомоги для України наступного тижня. Про це заявив лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, передає The Hill.

Допомога Україні від США - подробиці

Раніше The Wall Street Journal писав, що Джо Байден згоден посилити імміграційну політику, щоб забезпечити допомогу Україні. У Сенаті розробляють угоду, яка обмежить можливість надання мігрантам притулку - у угоди є великі шанси, хоча республіканці висувають куди більш жорсткі умови. Готовність Байдена піти на поступки пов'язана не лише із забезпеченням допомоги Україні, а й з критикою серед власних виборців.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив , що крайній термін схвалення допомоги від США, щоб затримка не вплинула на ситуацію на полі бою, – це кінець січня.

Вас також можуть зацікавити новини: