Імовірність того, що держсекретар Марко Рубіо виступить за збереження більшості програм, невелика.

Адміністративно-бюджетне управління Білого дому рекомендувало Держдепартаменту США припинити фінансування майже двох десятків міжнародних програм, що займаються розслідуванням військових злочинів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на внутрішні документи та джерела, знайомі із ситуацією.

Зазначається, що під загрозою закриття опинилися, зокрема, проєкти, спрямовані на пошук і притягнення до відповідальності російських військовослужбовців, винних у військових злочинах, скоєних на території України.

За інформацією агентства, серед програм, яким загрожує припинення фінансування, - Global Rights Compliance, що займається документуванням злочинів проти людяності в Україні, включно з випадками сексуалізованого насильства і тортур.

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Також у зоні ризику перебуває міжнародний проєкт Legal Action Worldwide, що надає юридичну підтримку українським правоохоронним органам у питаннях притягнення до відповідальності російських військовослужбовців, підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів.

Як зазначає Reuters, рекомендація Білого дому - не остаточне рішення щодо скасування цих програм і Держдеп може його оскаржити. Але чиновники кажуть, що ймовірність того, що держсекретар Марко Рубіо виступить за збереження більшості програм, невелика. Як вважає один із них, глава Держдепу може підтримати найважливіші ініціативи.

Військові злочини РФ в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну зафіксовано численні випадки страт українських військовополонених російськими військовими.

У квітні Російські окупаційні війська вкотре скоїли воєнний злочин і розстріляли чотирьох українських військовополонених. На відео з українського дрона було видно, як четверо військових під прицілом вибираються зі зруйнованого будинку в селі П'ятихатки і лягають на землю. Один з українців виходив із піднятими руками на знак здачі військам РФ. Після цього солдати в російській уніформі підняли зброю і розстріляли українських військових у спину.

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