Слідчий комітет країни відмовився звільнити її під заставу.

У Білорусі члену президії опозиційної Координаційної ради Марії Колесніковій продовжили арешт на два місяці, до 8 січня.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на прес-службу штабу екс-претендента на пост президента країни Віктора Бабаріко, який також перебуває під вартою.

Раніше в п'ятницю адвокат Людмила Казак, що представляє інтереси Колеснікової, розповіла, що Слідчий комітет відмовився звільнити її підзахисну під заставу.

Колеснікову разом з іншим заарештованим членом президії Координаційної ради, адвокатом Максимом Знаком звинувачують у закликах до дій, що завдають шкоди національній безпеці і суверенітету Білорусі. Місцеві правозахисники визнали їх політв'язнями.

Арешт Колеснікової

Колеснікова перебуває під вартою з 8 вересня. Її затримали на білорусько-українському кордоні. За словами прихильників опозиції Івана Кравцова і Антона Роднєнкова, які були очевидцями подій, на кордоні Колеснікова порвала свій паспорт і покинула автомобіль під час примусової депортації.

Вибори та протести в Білорусі: хронологія подій

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Тисячі жителів Білорусі, не згодних з результатами виборів, вийшли на акції протесту, відбулися сутички із силовиками. У перші дні протестів були затримані тисячі людей, пізніше багатьом з них призначили адмінарешти.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі розхитують ззовні, зокрема, з Литви, Польщі та України. При цьому він назвав Україну "форпостом політичних провокацій".

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Автор: Тамара Отовська