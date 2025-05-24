За словами одного з олігархів, Кремль дав чіткий сигнал губернаторам, що вони мають стежити, щоб підприємства витрачали доходи на інвестиції.

Один із найбагатших людей Росії Олексій Мордашов знайшов несподіваного супротивника в особі губернатора регіону, де працює його сталеливарна компанія "ПАТ Северсталь".

Як пише Bloomberg, це стало черговим свідченням згасання влади російських олігархів, прискореного вторгненням в Україну.

Губернатор Вологодської області Георгій Філімонов націлився на сталеливарну компанію: він ввів заборону на наймання мігрантів для роботи на будівництвах, але потім скасував її, коли "Северсталь" поскаржилася, що це поставить під загрозу проекти в регіоні.

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Зазначається, що протистояння між п'ятою людиною в списку найбагатших людей Росії, статки якої становлять 22,5 мільярда доларів, і Філімоновим - ще одна ознака того, що мільярдери втратили свій статус олігархів.

"Занепад влади магнатів почався після приходу до влади Путіна більше двох десятиліть тому, і до моменту введення санкцій проти багатьох з них, вони зберегли в основному обмежений вплив на політику. Відтоді російський лідер прагне створити "нову еліту", побудовану на основі його військового вторгнення", - йдеться у статті.

За словами одного з олігархів, Кремль дав чіткий сигнал губернаторам, що вони повинні стежити, щоб підприємства витрачали доходи на інвестиції, а не на дивіденди, приділяючи особливу увагу соціальним потребам, сказав один олігарх.

Губернатори, як правило, залежать від бізнесу, але бізнес також повинен враховувати скарги регіональних лідерів на адресу Кремля, сказав інший олігарх.

Губернатор Філімонов вказав, що конфлікту сприяли рішення "Северстали" скоротити деякі місцеві інвестиції, а також ідеологічні розбіжності. Він натякнув, що бізнесменові бракує патріотизму, і розкритикував його за "квазіліберальну орієнтацію".

Зазначається, що цього місяця суд продовжив термін утримання під вартою Вадима Мошковича, мільярдера-засновника компанії "Русагро" у справі про розкрадання. Як і Мордашов, Мошкович колись був постійним учасником ділових зустрічей із Путіним. Прокурори порушили десятки справ про націоналізацію, а цього року суд заморозив частки в аеропорту "Домодєдово", що належать мільярдеру Дмитру Каменщику. Видання пише:

"Справа Мордашова є наочним прикладом ширших тектонічних зрушень для олігархів. 59-річний мільярдер десятиліттями користувався відносно спокійним життям. Будучи партнером Юрія Ковальчука, давнього соратника Путіна, у кількох компаніях, Мордашов отримував рекордні дивіденди від "Сєвєрсталі" і розширював свою імперію в Росії та за кордоном".

Важливо, що 45-річний Філімонов підтримує тісні зв'язки з кремлівською елітою, кілька років працював в адміністрації президента. Він відстоює так звані традиційні цінності - як і Путін - і відомий провокаційними діями, такими як встановлення пам'ятника Сталіну.

Війна Росії проти України і санкції, що послідували, завдали удару по Мордашову і його імперії. Напруженість між Мордашовим і регіональною владою посилилася, коли він вивів інвестиції з лісової промисловості регіону.

Економічна ситуація в РФ

Негативні тенденції в російській економіці наростають, про що сигналізують численні показники. Зокрема на це вказує статистика залізничних перевезень.

Як повідомляє Reuters, великі російські експортери, включно з "Русалом" і "Газпромнефтью", скоротили запланований обсяг перевезень залізницею таких товарів, як металопродукти і нафтопродукти. Про це свідчить документ "Российских железных дорог", з яким ознайомилися журналісти агентства. Це зі свого боку означає, що в Росії знижується попит на промислові ресурси в умовах загального уповільнення економіки.

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