Росія стикається з негативними наслідками воєнної економіки.

Негативні тенденції в російській економіці наростають, про що сигналізують числені показники. Зокрема на це вказує статистика залізничних перевезень.

Як повідолмяє Reuters, великі російські експортери, включаючи "Русал" та "Газпромнефть", скоротили запланований обсяг перевезень залізницею таких товарів, як металопродукти та нафтопродукти. Про це свідчить документ "Російських залізниць", з яким ознайомилися журналісти агентства. Це своєю чергою означає, що в Росії знижуеться попит на промислові ресурси в умовах загального уповільнення економіки.

Згідно з документом від 20 березня, державна залізнична монополія має намір скоротити витрати у 2025 році на додаткові 32,5 мільярда рублів (408 мільйонів доларів США), або приблизно на 3,5%, до 858,4 мільярда рублів, через переглянутий прогноз вантажних перевезень. Більш вражаючим є план російської залізниці скоротити одразу на 40% обсяг капітальних інвестицій цього року.

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Однак падіння обсягів перевезень цього року буде ще вражаючим, якщо врахувати, що минулий рік і так був рекордно поганим за цим показником. Обсяги вантажних перевезень в Росії у 2024 році досягли 15-річного мінімуму, що є красномовним показником стану експортно-орієнтованої економіки Росії, пише Reuters.

У документі, з яким ознайомилися журналісти, вказано, що російська залізниця перевезе на 36,7 мільйона метричних тонн менше, ніж спочатку прогнозувалися на 2025 рік (план був 1,24 мільярда тонн). У документі названо дванадцять великих компаній, які скорочують обсяги залізничних перевезень, включаючи алюмінієвого гіганта Русал, сталеливарні компанії "Северсталь" та інші.

Хоча вв прогнозі досі очікується, що загальні обсяги вантажів цього року будуть вищими за провальний минулий рік, за період з січня по квітень вони вже впали на 6,8% у річному обчисленні.

Серед причин тотального скорочення в усіх галузях російської економіки називається жорстка монетарна політика, а саме висока ключова процентна ставка Банку Росії, яка становить 21%. Вона вбила комерційне кредитування в Росії.

Крім того промисловість скаржиться на високі транспортні тарифи, які змушують їх скорочувати перевезення, і на втрату традиційних експортних ринків.

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