Син "Панджшерського Лева" закликав "Талібан" припинити свої атаки і провокації щодо Панджшера, Андараба, Парвана і Капіси і вивести свої війська з Панджшера і Андараба.

Лідер "Фронт національного опору" Афганістану Ахмад Масуд закликав талібів до перемир'я, але ті відкинули його пропозицію.

У неділю, 5 вересня, син "Панджшерського лева" заявив у Facebook, що бійці опору готові припинити бойові дії і сісти за стіл переговорів, якщо таліби виведуть свої війська з регіону.

"Ми наполягаємо на тому, щоб "Талібан" припинив свої атаки і провокації щодо Панджшера, Андараба, Парвана і Капіси і вивів свої війська з Панджшера і Андараба. У цьому випадку керівництво ФНС віддасть вказівку своїм військам припинити бойові дії", - написав він.

Однак таліби відкинули пропозицію Масуда про можливість перемир'я в Панджшері, передає в неділю катарський телеканал Al Jazeera.

"Нам нема про що домовлятися з Ахмадом Масудом після того, як він вже відкинув нашу пропозицію про мир", - наводить телеканал слова представника політичного офісу талібів.

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Ситуація в Афганістані

Бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" 15 серпня взяли під контроль столицю Афганістану Кабул.

Президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і покинув країну, щоб, за його словами, запобігти кровопролиттю.

Лідер антиталібської коаліції Ахмад Масуд відкинув ультиматум ісламістів, які зажадали протягом чотирьох годин передати їм контроль над провінцією Панджшер. Зараз в Панджшері йдуть бойові дії.

Хто такий Ахмад Масуд - син "Панджшерського лева"

Ахмад Масуд - син легендарного екс-міністра оборони Афганістану Ахмада Шаха Масуда. Прозваний "Панджшерським левом" польовий командир був убитий терористами-смертниками з "Аль-Каїди" у 2001 році

Панджшер - єдина провінція, яка залишилася непідвладна "Талібану". Саме тут Ахмад Масуд закликав зібратися всіх, хто готовий чинити опір талібам.

Автор: Денис Прядко